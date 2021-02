Pollici in alto per la Ginnastica La Marmora-BonprixPrix: sinfonia Vivaldi e bronzo per il maschile

Per ora, dopo la ripresa agonistica della Società Ginnastica La Marmora-BonprixPrix, ogni settimana i nostri ginnasti e ginnaste ci allietano con delle medaglie.

Questa settimana è la volta della Squadra maschile Juniores e Seniores che ha partecipato a Fermo alla prima prova del Campionato Gold interregionale di Serie C. Guidati dal loro tecnico Jacopo Vercellino, i ginnasti Riccardo Pozzato e Francesco Prato ormai avvezzi a gare importanti hanno fatto da padrini ai due ginnasti Junior Davide Cerruti e Timoteo Bagnis che partecipavano per la prima volta ad un Campionato di squadra importante. Purtroppo era assente Simone Guidetti che, frequentando il Liceo Scientifico che è stato chiuso proprio prima della partenza per la trasferta, ha dovuto suo malgrado rimanere a casa.

La gara si è svolta con un ritmo frenetico, anche se i tempi ipotizzati sono stati rispettati, al punto che i ginnasti che gareggiavano a più attrezzi non avevano il tempo materiale per spostarsi nel palazzetto da un attrezzo all’altro. Tuttavia i nostri lamarmorini si sono comportati egregiamente ed hanno conquistato la medaglia di bronzo. Soddisfatto l’allenatore specialmente del comportamento sugli attrezzi dei giovani che per nulla intimoriti hanno avuto con la gara un impatto positivo. Ora bisogna mantenere la posizione e possibilmente migliorarla nelle prossime tappe del Campionato.

Contemporaneamente a Pianezza si è svolta la prima prova Gold individuale del Campionato per la categoria Allieve di Artistica. Le tre ginnaste presentate da Marta Beraldo, giovanissime di soli 9 anni che hanno gareggiato nella prima fascia d’età, con grinta hanno affrontato la prova. Solamente alla trave, attrezzo insidioso sul quale in allenamento riescono di solito ad ottenere buoni risultati, per la tensione della gara sono incorse in diversi errori.

Comunque la classifica ha visto Beatrice Vialardi medaglia d’argento con buone prestazioni al volteggio, al corpo libero ed impeccabile soprattutto alle parallele ed ai cinghietti (attrezzo propedeutico alle grandi difficoltà delle parallele), Helena Garavaglia sesta ed Aurora Di Franco ottava. Marta, nella telefonata di rito al termine della gara, ha comunicato le impressioni positive sulle tre ginnaste e la sua soddisfazione soprattutto per la tenuta di gara in bambine così giovani che hanno avuto, dopo lo stop di febbraio, solamente il periodo estivo per riprendere la forma e da settembre per imparare nuovi esercizi, calcando le pedane in squadra, quindi con un impegno minore. Infatti, mentre Beatrice a novembre ha partecipato ad una gara di qualificazione per la finale nazionale, Helena ed Aurora si sono presentate domenica per la prima volta con un programma individuale completo.