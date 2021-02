Ginnastica Biella in alto a Pianezza con medaglie e ottime posizioni

Ancora un impegno agonistico per Ginnastica Biella a Pianezza in provincia di Torino presso la Tigers Accademy. Domenica le giovani atlete della società hanno benissimo figurato nella gara Regionale Gold Allieve. In categoria L3, Veronica Pastorato ha conquistato un ottimo secondo posto, mentre Rebecca Cangiano è giunta quarta, a pochi decimi dal podio.

In Categoria L4, Agnese Vella ha conquistato un buon terzo posto. Nella globalità, le ragazze, accompagnate da Irina Sitnikova e Sara Battagion, si sono ben difese, dimostrando grosse potenzialità di miglioramento.