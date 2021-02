Climb Runners ai campionati italiani, ecco i risultati dei biellesi al Cross del Bersaglio FOTO

Si è svolto ieri a Dronero il 5º Cross del Bersaglio (campionato regionale individuale e di società assoluto), valevole come qualifica per i campionati italiani assoluti, in programma il 13 e il 14 marzo a Campi Bisenzio.

Buon inizio per la società biellese Climb Runners, che ha raggiunto con il 4° posto la partecipazione ai campionati italiani, grazie alle prestazioni nella prova sui 10 km di Francesco Nicola, 13° in 32'55", Alessandro Ferrarotti, 14° in 32'56", Roberto Di Pasquali, 17° in 33'17" e Robbie Britton 24° in 34'13". Nella gara femminile da 6 km Natalie White chiude al 19º posto.