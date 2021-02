Biella 4 Racing, confermato il direttivo: Maroso resta presidente

Si è svolta sabato 13 febbraio l’assemblea ordinaria dei soci della Scuderia Biella 4 Racing, chiamata quest’anno a rinnovare il consiglio direttivo ormai giunto alla sua scadenza naturale dei quattro anni di mandato. Un’assemblea che si è svolta in videoconferenza, per il rispetto delle attuali normative anti contagio dovute all’emergenza Covid-19.

Ad emergere è stata una generalizzata volontà da parte dei soci tesserati di confermare gli attuali membri in carica, rinnovandogli la fiducia per un altro ciclo di “reggenza” dell’associazione. “Non possiamo che essere soddisfatti - esordiscono i riconfermati rappresentanti B4R - evidentemente le attività svolte e la metodologia applicata in questi quattro anni di precedente mandato sono state apprezzate da parte dei nostri soci, che hanno voluto rinnovarci la fiducia per un altro mandato di carica. Non sarà sicuramente facile, anche considerando il periodo di emergenza/crisi che il paese sta attraversando, e per noi che siamo una piccola realtà in confronto a grandi esponenti del settore, le difficoltà sono ancora maggiori. Ma ciò non ci scoraggia, la voglia di andare avanti e far bene non manca, già alcune novità bollono in pentola”.

Le cariche restano dunque quelle ricoperte fino allo scorso mese di dicembre, come annunciano: “Proprio così, sarà ancora Ugo Maroso a dirigere la scuderia come presidente, affiancato dai due vice Alberto Caligaris e Andrea Florio. Luca Colongo mantiene il ruolo di tesoriere, mentre Mara Zublena resta segretaria. A completare il tutto Riccardo Maroso e Massimo Ravetti sono confermati come consiglieri”.

Ma come poco innanzi annunciato, vi sono già delle importanti novità. “Esattamente, da quest’anno, per dare un’organizzazione ancora più strutturata alla nostra scuderia, e per una migliore suddivisione dei compiti, abbiamo deciso, in accordo con i diretti interessati, di istituire quattro commissioni, che andranno ad occuparsi di aspetti specifici della nostra Associazione. In particolare tali commissioni si occuperanno rispettivamente di Rally Moderni, Rally Storici, Regolarità ed Assistenza/Hospitality. A farne parte saranno cinque persone a commissione, in parte membri del consiglio direttivo, ed in parte nuove figure in ingresso nell’ambito gestionale delle nostre attività. Andando più nello specifico, per quanto riguarda i Rally Moderni, diamo il benvenuto a Fabrizio Rizzo, storico navigatore di scuderia, molto attivo in questo tipo di competizioni, che porterà i suoi consigli dal campo gara alla nostra struttura. Per quanto riguarda invece la Regolarità, avremo un doppio ingresso. Saranno infatti Arianna Fior, specialista in questa particolare disciplina, e Andrea Rosso, grande intenditore di auto d’epoca tipiche di queste competizioni, a completare la commissione dedicata agli amanti della precisione. Infine, per quanto riguarda l’Assistenza/Hospitality, anche qui avremo due figure in più al nostro attivo, in passato già coinvolti in questo ambito organizzativo, che potranno così portare la loro esperienza e capacità in questo particolare e delicato campo, ovvero Gabriele Raniero e nuovamente Andrea Rosso, che andrà così a ricoprire un doppio ruolo.”

Tutto pronto in casa Biella 4 Racing dunque, in attesa di far tornare a rombare i motori.