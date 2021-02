Chiorino (FdI): "Solidarietà a Giorgia Meloni, spero che rettorato intervenga"

"La dialettica può essere anche accesa, ma non si può mai oltrepassare il recinto del rispetto reciproco e della buona educazione. Altrimenti diventa violenza. Verbale, ma pur sempre violenza". Durissimo il commento dell’assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Chiorino in merito agli insulti profusi durante una trasmissione da un docente dell'ateneo di Siena e rivolti alla leader di FdI Giorgia Meloni. "La gravità dell’episodio è ancora più rimarcata dall’autorevolezza della professione che Giovanni Gozzini esercita. E’ inaccettabile come certi individui, a cui è affidata la responsabilità della formazione dei nostri figli, si permettano di insultare, senza mezzi termini, una donna delle Istituzioni come Giorgia Meloni. Non sono altro che beceri insulti contro chi dimostra tutti i giorni il coraggio delle proprie idee ed azioni. Mi auguro che dal Rettorato dell’Università di Siena vengano presi dei provvedimenti urgenti poiché nessuno può giustificare un comportamento del genere. Confido nella levata di scudi delle donne di sinistra - conclude Chiorino - sempre attente al rispetto della persona e alla dignità umana perché al netto dei colori politici e delle idee antitetiche, il rispetto, il senso della misura, la dignità sono le uniche cose che ci differenziano dalle bestie".