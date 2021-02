Da Arredamenti Gallo la tua casa chiavi in mano

Da oltre 60 anni e da tre generazioni, Arredamenti Gallo di Valle Mosso arreda la tua casa con passione.

“Per noi è una tradizione di famiglia – dicono Andrea e Massimo Castellin, i titolari – che nasce da nostro nonno Virgilio Castellin, il quale negli anni '50 inizia la sua attività con una falegnameria nel centro di Valle Mosso, ed un magazzino con esposizione di prodotti artigianali a pochi passi. Nel 1968, con l'ingresso di nostro papà, Mariano Castellin, l'intera attività si trasferisce nella nostra attuale sede del mobilificio, in Via Gallo 1”.

Andrea e Massimo Castellin hanno tramandato questa tradizione, che hanno unito al design moderno ed alle nuove tendenze di mercato:“Mettiamo esperienza e passione nella ricerca di materiali sempre più performanti ed innovativi, prodotti con tecniche che rispettino l'amore per la natura e le persone. E' sempre stata e sempre sarà una questione di qualità in linea con le aspettative di spesa dei clienti”.

Per la tua cucina, salotto, bagno, camera da letto, divano, sedie e tavoli, pavimenti, rivestimenti, colori, luci, mobili d'arredo, o per tutta la tua casa, Arredamenti Gallo ti offre consulenza, progettazione, realizzazione, pagamenti personalizzati, trasporto e montaggio e ed assistenza post vendita.

Affidati allo stile e all'eleganza, all'interior design e Made in Italy, ed allo staff di Arredamenti Gallo, ed avrai la tua “casa chiavi in mano”

“Immaginate la vostra casa e fidatevi di noi. - affermano i titolari - Vi proponiamo un unico staff che si prenda cura di tutti gli aspetti dell'arredamento, con una vasta gamma di soluzioni abitative selezionate e personalizzate. Vi accompagneremo durante tutto il percorso nella scelta di materiali, finiture e di tutto quanto necessario per rendere il vostro progetto unico ed in linea con le vostre aspettative, analizzandolo e trasformandolo insieme in un ambiente virtuale in una visione reale della vostra casa. Le consegna è effettuata da personale specializzato con cura ed attenzione, che vi offre disponibilità e un durevole supporto nel tempo. Tutto questo è possibile anche grazie a voi Clienti, che, in tutti questi anni, avete riposto in noi quella fiducia con la quale abbiamo creato insieme le vostre bellissime case”.

Arredamenti Gallo ti aspetta a Valle Mosso di Valdilana, in Via Gallo 1 (tel. 015706049; fax: 0157047936; mail: info@arredamentigallo.it; sito internet www.arredamentigallo.it ; Facebook Arredamenti Gallo ).