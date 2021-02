Graglia, premio Lettera a San Valentino 2021: 18 riconoscimenti per 18 premiati

Sono 404 le opere totali pervenute alla giuria del concorso "Premio ai sentimenti - Lettera a San Valentino 2021" di Graglia. Di queste, 58 provengono dalle province di Biella e Vercelli e dalla città di Ivrea e del Canavese. I vincitori (in foto), 18 artisti per 18 diversi riconoscimenti, sono stati premiati nella giornata di ieri, 21 febbraio, nella Ca' di Celeste e di Rosa in via del Canale 3.

"Durante la premiazione - spiegano gli organizzatori - tutti hanno indossato correttamente la mascherina, abbassata giusto per lo scatto per essere riconoscibili, cercando di mantenere una certa distanza compatibile con una foto di gruppo. Non tutti i premiati erano presenti".