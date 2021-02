Fotogruppo Riflessi, i soci Giusio e Monteleone in mostra all'ospedale - FOTO

Continuano le mostre di Fotogruppo Riflessi all'ospedale di Biella. In queste settimane sono contemporaneamente in esposizione nell'atrio del nosocomio cittadino, due lavori realizzati da due soci del Fotogruppo.

Con “L’isola che c’é”, Pietro Giusio espone una serie di immagini realizzate nell’arco di oltre venti anni e stampate personalmente in bianconero in modo tradizionale. Un atto d'amore per la Sardegna , nascosta ma reale, dove la natura si intreccia con vestigia storiche, le zone umide e gli scorci naturali convivono con gli stabilimenti minerari ormai chiusi da anni, le testimonianze di un passato remoto ti affascinano.

“Tra cielo e terra” è la mostra di Pietro Monteleone, con cui mostra, con occhio discreto, grazie alla sua abilità tecnica ed alla sua profonda conoscenza degli animali e uccelli selvatici, la natura e la fauna nella loro bellezza, e alzando gli occhi al cielo, anche la suggestione del cosmo.

Sul sito www.fotogrupporiflessi.it si possono ammirare i due audiovisivi degli autori.