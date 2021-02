Dal Nord Ovest - Bare in mare per la frana al cimitero di Camogli

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Camogli per una frana che interessa il cimitero e la sottostante strada: sul posto stanno lavorando la squadra di Rapallo ed i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda.

Si sta pianificando la strategia per il recupero delle bare finite in mare e quelle rimaste in bilico; sul posto anche il nucleo Nbcr per la prevenzione del rischio biologico. E' interdetto l'accesso al cimitero.

L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone effettuerà un sopralluogo sulla zona dove si è verificata la frana. A seguire è previsto un punto della situazione in Comune, insieme a tutti i soggetti impegnati sul posto.