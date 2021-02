Nato e cresciuto in Valle Elvo, Occhieppo in lutto per il 60enne Claudio Rossetti

Occhieppo in lutto per Claudio Rossetti: dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile, si è spento sabato 20 febbraio all'età di 60 anni. Originario di Occhieppo Inferiore insieme alla sua famiglia, visse tutta la sua vita in Valle Elvo, trasferendosi a Occhieppo Superiore nel 1975 e tornando nel suo paese nel 2014, dove viveva tuttora, nella sua casa di via Camburzano.

Era conosciuto anche per la sua attività in officina. Claudio lascia la compagna Cinzia, la zia Giuliana e gli affezionati Maria, Rodi e Vittorio oltre a tutti coloro che lo avevano conosciuto. Il rosario sarà recitato alle 18,30 di questa sera, 22 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore. Il funerale verrà invece celebrato domani, nella stessa chiesa, alle ore 10.