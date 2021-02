Lessona: In soccorso a uomo caduto in casa arrivano VVF e 118

Non rispondeva a chi lo chiamava e ciò ha allarmato i vicini che hanno chiamato il numero unico chiedendo di intervenire. Sul posto i sanitari del 118 sono entrati in casa grazie al supporto dei Vigili del Fuoco che, accedendo all'appartamento da una finestra, hanno reso possibile l'assistenza all'uomo che era caduto e impossibilitato a muoversi. Come sempre i soccorritori del nostro territorio, al servizio dei cittadini, risolvono in tempi brevissimi anche le più comuni emergenze.