Domenica all'insegna della velocità: Serra invasa da auto e moto sfreccianti

Segnalazione dei cittadini, ieri a Mongrando lungo strada per Donato all'altezza della frazione Ruta, per diverse auto che viaggiano a velocità elevata, stile rally. Sarebbero stati notati i mezzi dirigersi verso Muzzano. Il fatto è successo alle 11,30 ma le forze dell'ordine non sono riuscite a individuarli.

La domenica però ha regalato anche altre segnalazioni su motociclisti visti sfrecciare, intorno alle 15, tra le vie di Magnano. Anche in questo caso l'esito però è stato negativo ovvero sono state individuate ma nel momento in cui erano ferme.

Non è la prima volta che giungono segnalazioni dalle strade della Serra dove auto e moto spingono sull'acceleratore creando pericoli notevoli.