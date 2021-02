Candelo, in arrivo colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

In arrivo a Candelo colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici con energia da fonti rinnovabili.

Ad annunciarlo, sui suoi canali social, il sindaco Paolo Gelone: “Il Comune, nell'ambito dell'accordo con la società Ener.bit Srl, ha individuato le aree per l'installazione di una nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. La società ha infatti attivato, su mandato dei soci e del comitato di controllo, un progetto per la realizzazione di una rete di ricarica per auto elettriche nel territorio provinciale con la finalità di migliorare le soluzioni alternative per una mobilità sostenibile e per contribuire alla riduzione di emissioni dovute ai carburanti di origine fossile utilizzate dai mezzi di trasporto”.