Biella, al Liceo Scientifico incontro di formazione e aggiornamento sulla vaccinazione

Al Liceo Scientifico Amedeo Avogadro" di Biella si è svolto nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio, in modalità on line, un incontro di formazione/aggiornamento sul tema della vaccinazione del personale scolastico predisposto dal Governo e dalla Regione Piemonte.

Dopo il saluto del preside, Dino Gentile, ha introdotto i lavori Elena Chiorino - assessore regionale all'istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario - che, tra l'altro, si è complimentata con gli allievi e con tutto il personale scolastico per il recente svolgimento a tappeto di tamponi molecolari che è avvenuto con encomiabile capacità organizzativa in modo rapido ed efficace. Sono quindi intervenuti il dott. Franco Ferrero, presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; il Dott. Luca Sala, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BI; la dott.ssa Milena Vettorello, referente del dipartimento suddetto per gli interventi di prevenzione e contrasto al Covid-19 nelle scuole biellesi.

Numerose le domande poste in particolare dai docenti dell'Avogadro ed esaurienti le risposte da parte dei relatori.