Challenger Biella II, vittoria netta del coreano Soon-Woo Kwon contro l'azzurro Lorenzo Musetti FOTO

6-2 6-3. Questo il netto punteggio della finale del Challenger Biella II, che nel pomeriggio di oggi ha visto trionfare il coreano Soonwoo Kwon sull'azzurro Lorenzo Musetti. Una sfida giocata sui nuovi campi del Palapajetta, allestito per l'occasione, e durata poco più di un'ora. Per il tennista coreano si tratta della terza vittoria nel Challenger.

"Oggi per Biella è una giornata di grande sport" ha commentato il sindaco Claudio Corradino. "Grazie al tennis il nome di Biella in queste settimane è circolato su tutti i media del mondo. Ho avuto occasione di intervenire nello speciale realizzato da Sky Sport e ho sottolineato che bisogna ripartire e lo si può fare anche attraverso lo sport. Il torneo con la presenza di Andy Murray è un qualcosa che resterà nella storia della nostra Città, sono convinto che i grandi eventi siano un ottimo volano per far conoscere e creare interesse attorno al nostro territorio.