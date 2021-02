Scuole, Chiorino (FdI): "Ministero garantisca risorse per potenziare centri estivi e recuperare gap mancante"

"Da settembre ad oggi le scuole elementari sono rimaste sempre aperte, forse il Ministro Bianchi lo ha scordato". Così l’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino (FdI) commenta l’ipotesi della proroga del calendario scolastico. "Invece di immaginare un recupero della socialità tenendo in classe le elementari fino al 30 giugno - conclude - perché da Roma non propongono delle soluzioni economicamente strutturate per potenziare i centri estivi durante i quali tutti i ragazzi possono recuperare il gap mancante attraverso un vero e proprio ristoro educativo?”.