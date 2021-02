Cirio al via delle vaccinazioni over80: "Pronti a chiuderle in un mese. Giallo o arancione? Siamo sempre a cavallo dell'Rt 1" VIDEO

"Siamo gialli. Ma siamo sempre a cavallo dell'Rt 1 e il rischio di passare da giallo ad arancione lo viviamo ogni settimana": così ha parlato Alberto Cirio stamattina ad Alba, dove è intervenuto per l'avvio delle vaccinazioni per gli over 80.

E ancora: "Draghi dice che lo sapremo già a metà settimana, il mercoledì e non il venerdì sera. E' una questione di rispetto per chi lavora e deve organizzare la propria attività".

"Diamo una prospettiva di futuro certo"

E parlando dei vaccini alla fascia più anziana della popolazione, Cirio ha ribadito come "Con questo avvio del vaccino diamo una prospettiva di futuro certo: in Piemonte sono 370mila gli over 80, di cui circa 20mila già vaccinati nelle case di riposo. Abbiamo sugli altri 350mila al momento 210mila pre-adesione e contiamo di vaccinarne 10-13mila al giorno. Entro il mese di marzo contiamo di chiudere la vaccinazione di chi ha più di 80 anni".