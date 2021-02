Vigliano, parte master per nuovi manager del vino

L'Associazione Nazionale Città del Vino, di cui anche Vigliano Biellese è parte e in collaborazione con la 24Ore Business School, ha realizzato un "super master" dedicato a formare manager dell’enoturismo. Il progetto didattico è sostenuto anche da Assoenologi, Federvini, Movimento Turismo del Vino e Unione Italiana Vini.

“Il progetto di formazione enoturistica nazionale è coordinato dall'Avvocato Marco Giuri di Firenze e diretto da Donatella Cinelli Colombini – spiega il Comune - Le lezioni in live streaming avranno inizio il prossimo 26 febbraio. Il corpo docente interdisciplinare di altissimo livello è formato da professionisti, accademici ed esperti di provenienza aziendale ed è stato selezionato con l'obiettivo di creare i futuri manager delle cantine turistiche e dei territori wine destination di tutta Italia. In questo momento cruciale, la crisi economica legata alla pandemia impone nuove strategie per ripensare il turismo e l'enogastronomia, con la necessità di figure professionali aggiornate come quelle che questo master si propone di formare. Il Master avrà avvio il 26 febbraio”.