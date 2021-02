Valsesia: doppio intervento del Soccorso Alpino tra Rima ed Alagna e a Rassa

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha gestito due interventi in Valsesia (Vc) nella giornata di oggi. Il primo nella zona del Colle Piglimò, tra Rima e Alagna, dove uno scialpinista si è procurato un trauma a un arto inferiore intorno alle 11.30 della mattina. Un tecnico del Soccorso alpino che si trovava in zona ha intercettato un compagno dell'infortunato che scendeva alla ricerca di segnale telefonico e ha effettuato la chiamata d'emergenza via radio fornendo indicazioni sulla localizzazione dell'incidente. È intervenuta l'eliambulanza 118 che ha recuperato l'infortunato tramite verricello e lo ha condotto in ospedale.