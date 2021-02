Tetto in fiamme a Pray, due famiglie evacuate. Passuello: "Danni limitati al tetto ma casa inagibile" FOTO e VIDEO

In corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza della struttura

Aggiornamento del 21 febbraio

Si sono concluse dopo la mezzanotte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio di un tetto divampato a Pray nella serata di ieri, 20 febbraio.

"Al momento la casa è inagibile - spiega il sindaco Matteo Passuello - e si sta procedendo con l'installazione di una copertura provvisoria. Anche se i danni sono limitati al tetto, prima di far tornare i residenti in abitazione è necessario mettere in sicurezza ed effettuare tutti i controlli del caso".

Le due famiglie residenti, per un totale di sette persone, sono state evacuate e momentaneamente ospitate dai loro famigliari.

Il fatto

Fiamme e attimi di preoccupazione nel centro di Pray. Nella prima serata di oggi, 20 febbraio, sei mezzi dei Vigili del Fuoco sono giunti in paese per un incendio che ha colpito una parte del tetto di una casa a tre piani.

Le squadre di Biella e Ponzone stanno affrontando il rogo con l’utilizzo di autobotti e autoscale per arginare il più possibile i danni. Al momento l’incendio è sotto controllo e, alle fine delle operazioni di messa in sicurezza, si valuterà l’agibilità, o meno, dell’ultimo piano.

Fortunatamente non si registrano feriti e la famiglia è stata evacuata, in attesa della fine dell’intervento. Seguiranno aggiornamenti.