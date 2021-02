Nessuna variante inglese nei tamponi del Liceo Avogadro, la conferma dell'Asl

"I tamponi dell'Istituto Avogadro di Biella sono risultati negativi per la variante inglese". A comunicarlo è l'Asl Biella in una nota stampa giunta in serata: in un giorno e mezzo sono stati processati circa 600 tamponi ma per nessuno di questi è stata riscontrata la variante inglese.

L'allarme era scoppiato nel pomeriggio di venerdì, 19 febbraio, quando studenti, professori e tutto il personale sono stati sottoposti ai tamponi molecolari. La scuola era e resterà comunque in quarantena fino a giovedì 25 febbraio: in questi giorni gli alunni seguiranno le lezioni in Dad.