Al parco senza la mascherina. Sarebbe questo il motivo della discussione avvenuta nella giornata di ieri, 20 febbraio, tra due genitori e una terza persona in un parco giochi di Vigliano. Uno dei presenti si sarebbe poi rivolto alle forze dell'ordine per segnalare la questione. Verificata la situazione, la Polizia Locale giunta sul posto ha comminato la sanzione a due coniugi residenti in paese per inosservanza alle norme anticovid.