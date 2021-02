Biellese magico e misterioso: CAMPIGLIA CERVO - Campija e La cripta nella roccia ed il ‘pian dle streghe’

Nel Santuario di San Giovanni, posto nella valle del Sarv, parallela a quella oropea, sembrerebbe che la devozione cristiana si sia sovrapposta ad una sorta di antico ‘sentiero religioso’, incentrato sulle presenze litiche e caratterizzato da una ‘salita’, partendo dall’incontro iniziale con un luogo di fertilità, giungendo ad un pianoro (ora ‘cristianizzato’) centro delle pratiche magiche, passando poi a successivi o limitrofi ambiti con valenza negativa o macabra in cui infine non manca la presenza dell’acqua dalle reali o presunte qualità terapeutiche.

Per scoprire i suoi segreti non bisogna però salire al Santuario percorrendo l’attuale carrozzabile ma percorrere l’antica mulattiera che, oltre la Balma, valicato il ponte delle Fontane, attraversa il rio “Bele” e supera la borgata Oretto.

Vuole la tradizione che proprio attorno al rio Bele si sia sviluppato un sito abitativo preistorico.

Salendo si incontra il luogo di culto che potrebbe segnare la prima ‘stazione’ di una antica elevazione magica: l’attuale chiesa di S. Maria.

Molto restaurata, viene indicata da una lastra murata sulla facciata come il più antico edificio di culto della Valle.

La chiesa è del Sedicesimo secolo ma ha subìto molti successivi, rimaneggiamenti, e, in particolare, un restauro nel 1837.

È nel corso di questi interventi che si è proceduto ad una costante rimozione di eventuali presenze non ortodosse?

Non è noto se vi siano alla base presenze litiche.

Poche centinaia di metri più in alto si erge il Santuario, il cui nucleo originario è una grotta naturale, trasformata in cappella nel 1605, quando venne costruita la chiesa vera e propria con la canonica.

Sull’esterno è ben visibile la roccia su cui appoggia la costruzione muraria.

Nella grotta-sacello troneggia una statua di San Giovanni, del IV secolo che si ritiene miracolosa e che sarebbe stata misteriosamente scoperta proprio fra le rocce. Inoltre vi sgorga dell’acqua che si crede taumaturgica e che i fedeli bevono sul posto o portano a casa per gli ammalati: Don Furno scrisse in una relazione che l’acqua taumaturgica “fino all’Anno 1683 vi sia sempre grondata dalla detta Volta in modo, che difficilmente si poteva star col genochio al pavimento dell’istessa Rocca”.

Sul piazzale del Santuario esiste poi una fontana in granito, un “Burnell” come quello di Oropa, rifatta nelle forme attuali nel 1789. È interessante anche il fatto che la festa principale sia proprio quel 24 giugno la cui magica notte è centro di antichissime credenze popolari sui suoi poteri.

Sul piazzale del santuario convergono processioni da molti paesi che, come ad Oropa, celebrano la “vigilia” all’addiaccio, in preghiera. Infine, vi è l’offerta propiziatoria di elemosine al Santo.

I “novenanti” ed i pellegrini compiono in ginocchio la strada che gira attorno alla chiesa.

Nella notte magica si traevano auspici: se la luna compariva con un alone si pensava che nell’annata sarebbero cresciuti molti funghi. Peraltro, in tutta l’Alta Valle del Cervo è ancora viva, per San Giovanni, la consuetudine della benedizione dei bambini.

La funzione propiziatoria consiste nel collocare sulla testa dei bambini una croce di cera, mentre viene loro tagliata una ciocca di capelli.

Però si crede che la notte di San Giovanni favorisca le azioni degli esseri diabolici: se in quelle ore veniva trovato un gatto nero dentro alla culla di un bambino, l’animale doveva essere ucciso perché non poteva essere altri che una strega.

Oltre il cimitero di San Giovanni, poco sopra il santuario, esiste un piccolo spianato erboso, detto "Piano delle streghe".

Insospettisce il fatto che proprio accanto a quel luogo, ben lontano dalla chiesa, sia stato innalzato il campanile, detto "Campanone".

Si tratta di una torre che ne sostituì una più antica: non è escluso che, in qualche modo, la collocazione di un edificio cristiano sia servito a rimuovere o a sovrapporsi ad un qualche ben più antico emblema di religiosità etnica.

Accanto al piano considerato stregonesco, scorre l’acqua sorgiva del ruscelletto che si infiltra fra le rocce della grotta del Santo ed alimenta anche la fontana del Santuario, il “Bornell”.

Il giro in ginocchio del santuario, la statua tra le rocce, l’acqua guaritrice, il piano stregonesco e macabro, la notte miracolosa, la pratica scaramantica del taglio dei capelli ai bambini: in San Giovanni d’Andorno i confini fra religione ufficiale e ‘magia’ delle fedi etniche resta incerto.

Questo articolo é estratto dal nuovo libro “I segreti dei paesi biellesi” per concessione dell’Editore “Ieri e Oggi” (via Italia 22 Biella tel. 015351006 - ierieoggi@tiscalinet.it).

Saremo grati a chi vorrà segnalarci altre realtà del Biellese segreto scrivendo a storiaribelle@gmail.com