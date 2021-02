Vaccini, avviata la campagna over 80: Tra i primi anche una coppia di coniugi sposati da 58 anni FOTO

​A partire dalle 9 di questa mattina, domenica 21 febbraio, è stata avviata nel Biellese la campagna vaccinale per la popolazione over 80.

Le vaccinazioni proseguiranno anche nel pomeriggio sia presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in via Don Sturzo 20 a Biella che presso la Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei 59, per un totale di 180 persone nella giornata odierna (120 a Biella e 60 a Cossato).