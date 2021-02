Pettinengo, convocato il consiglio comunale: tari, imu e bilancio tra i punti

In conformità alle vigenti leggi si comunica che la riunione dell'organo Consiglio Comunale è indetta per il giorno mercoledì 24 febbraio alle ore 17:30 in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico in Prima convocazione per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

1° Punto: Approvazione verbali adottati nella seduta del 28.12.2020

2° Punto: TARI. Piano economico e finanziario e tariffe 2021. Impostazione del bilancio di previsione 2021-2023. Scadenza dei pagamenti come da proposta formulata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 27.01.2021.

3° Punto: Bilancio di previsione 2021-2023. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Disposizioni.

4° Punto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

5° Punto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.). Aliquote anno 2021.

6° Punto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

7° Punto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

8° Punto: Determinazione del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali. Anno 2021.

9° Punto: Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023, così come risultante dalla nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 27.01.2021.

10° Punto: Bilancio di previsione 2021/2023. Esame ed approvazione.