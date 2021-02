Google for Education elogia l’Italia per la DAD, l'ex ministro Azzolina: "Modello costruito da zero" VIDEO

Google for Education elogia l’Italia per la didattica a distanza. Ad annunciarlo è l'ex ministro all'Istruzione Lucia Azzolina, che in un post sui canali ufficiali spiega: "Sapete che in questi mesi ho lottato per il rientro in presenza di studentesse e studenti, perché le lezioni in classe sono insostituibili e la Dad può essere considerata solo una misura temporanea. La Dad, però, è stata anche una misura preziosa: un anno fa, quando la pandemia ci ha travolto improvvisamente - primo Paese occidentale ad esserne colpito - non avevamo punti di riferimento. In pochi giorni abbiamo costruito un modello, partendo da zero, nonostante mille difficoltà e anche - lo ricordo - le diffide che arrivavano. Quel modello ci ha comunque permesso di rimanere in contatto con gli studenti e di tenere unita la comunità scolastica".

Un'evoluzione per essere al passo con i tempi: "Abbiamo realizzato una pagina ufficiale con le piattaforme digitali consigliate e i materiali didattici - spiega ancora Azzolina - avviato una partnership con la Rai, proposto centinaia di ore di webinar per la formazione dei docenti, promosso i gemellaggi tra le scuole e, naturalmente, abbiamo acquistato e distribuito centinaia di migliaia di dispositivi digitali, computer, tablet e connessioni".

L’esperienza italiana sulla Dad è stata presentata alcuni giorni fa come case history alla kermesse mondiale di Google for Education con il video qui sotto riportato, "in cui si definisce “degno di nota” e “rapido” il lavoro che abbiamo fatto al riguardo" conclude -. Un riconoscimento che mi sento di dover rivolgere anche e soprattutto al grande impegno dei docenti, dirigenti scolastici, personale Ata e famiglie".