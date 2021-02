Tranquillo ed educato Zeus cerca casa e famiglia

Zeus incrocio Caucaso di 6 anni, forte e fiero, un vero guardiano di casa e della sua famiglia come la sua razza prospetta.

“Cerchiamo per lui persone già esperte e conoscitori di razza o con un minimo di esperienza con cani da guardia, qualcuno che abbia voglia di venirlo a conoscere ed iniziare un percorso di avvicinamento, casa con giardino – spiegano i volontari - Zeus va correttamente al guinzaglio, sale in macchina, è un cane molto tranquillo ed educato e quando instaura un rapporto di fiducia con le persone di suo riferimento è un cane fantastico oltre che bellissimo. No bambini od altri cani. Per info 3403770898”.