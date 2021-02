L'opinione di Barbara Greggio: "Biella in transizione, dall’economia tradizionale al Green Deal"

30 gennaio 2021: presentazione del progetto Biella Green Deal. La Città di Biella punta ad un modello di economia circolare integrato tra commercio, industria, artigianato, formazione, arte, innovazione tecnologica che vede l’impiego di processi e prodotti di sostenibilità.

Il progetto mira a creare occupazione sulle nuove opportunità individuate dal Next Generation EU valorizzando le peculiarità economiche del nostro tessuto economico tradizionale tessile, la versatilità del nostro tessuto commerciale, la bellezza del nostro paesaggio e del nostro centro urbano, la costante crescita dei centri di ricerca, l’alto livello raggiunto dalle aziende sostenibili di moda e la puntuale formazione degli istituti.

L’amministrazione di Biella ha saputo anticipare le politiche del governo, ha saputo guardare al futuro non perdendo di vista la tradizione del passato e soprattutto accompagnare la società con metodi e chiavi concrete in grado di aprire le porte della Transizione verde non ideologica ponendo attenzione all’ambiente urbano e montano biellese e facendo attenzione a mantenere i livelli di occupazione ed a far sviluppare le imprese sulla strada della sostenibilità.

Dalla Città che ha fatto nascere il progetto della mitica Vespa si è acceso il motore della ripresa sostenibile!