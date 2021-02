Mtb, quattro eventi per un grande circuito: il 10 ottobre La Prevostura

La difficile situazione pandemica ha giustamente consigliato prudenza, ma alla fine anche il circuito Nord Ovest Mtb ha preso il volo: l’edizione 2021 del circuito fuoristrada è ufficiale, quattro prove previste nell’arco dell’anno, con inizio a giugno proprio per attendere il sospirato e atteso miglioramento sanitario legato alla diffusione dei vaccini.

Si comincerà quindi il 6 giugno con il ritorno della Rampignado di Bernezzo (CN), poi salto fino al 25 luglio a La Salle (AO) per la Marathon des Salasses che per la prima volta si proporrà nella sua versione più lunga e sarà inserita nel calendario nazionale Fci. Terzo appuntamento il 26 settembre con il neonato Giro di Bacco a Novi Ligure (AL) per concludere il 10 ottobre con una delle decane del movimento, La Prevostura di Lessona (BI).

Un inizio così posticipato del circuito consente anche di aprire gli abbonamenti più avanti nella stagione, permettendo agli appassionati di fare i propri calendari anche in base alla situazione del momento. La campagna d’iscrizione scatterà ai primi di marzo con una quota fissa che si è cercato di tenere il più contenuta possibile, 100 euro per prendere parte a tutte e quattro le prove.

A differenza di tutti gli altri circuiti, non è necessario spostare al 2021 gli abbonamenti della mancata effettuazione delle gare dello scorso anno per la semplice ragione che tutti coloro che avevano versato la quota sono stati rimborsati. Ora non c’è che da attendere e allenarsi convenientemente per i quattro grandi appuntamenti del Nord Ovest Mtb, una delle challenge più durature del calendario italiano che ha sempre fatto della serietà il proprio marchio di fabbrica.