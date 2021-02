Giulia Lamagna conquista Parigi battendo Grosy in un match internazionale

Continua il buon momento per Giulia Lamagna del Boxing club Biella - Fumononfumo che nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio ha incrociato i guanti per un match internazionale con la pluricampionessa Sthelyne Grosy, atleta dotata di un’ottima tecnica e dalle mani pesanti.

Giulia è in ritiro con la Nazionale per un training camp già dall’11 di febbraio in cui 13 atlete tra youth ed elite II, si sono potute allenare in una realtà d’eccellenza per la boxe francese, nella Scuola INSEP, una realtà statale dove l’eccellenze delle varie discipline hanno la possibilità di migliorarsi ed allenarsi, un po’ come l’Acquacetosa di Roma.

Dal 17 anche il maestro Scaglione è stato convocato per seguire Giulia e le altre ragazze con la responsabile Valeria Calabrese ed il grande campione Gianfranco Rosi. Un’esperienza che arricchisce il bagaglio tecnico e formativo di Scaglione che grazie ad un’atleta di alto livello può supportare ed arricchire, con il suo known own, la squadra Nazionale. Dopo una fase di studio, Lamagna ha dato visione della qualità tecnica e dei suoi colpi precisi e taglienti tanto da far indietreggiare più di una volta la pur coriacea giovane francese che non è riuscita a far sua la contesa, nonostante disputasse il match in patria.

Ottima la prestazione della laniera che sta pian piano ottimizzando le sue qualità, migliorando sensibilmente la parte fisica grazie al preparatore Marco Pivotto e tenendo costante il sempre presente problema del peso grazie al Dott. Massarenti che è sempre presente per dare i giusti consigli anche fuori Italia. Un ringraziamento va anche al nuovo sponsor con cui Boxing club Biella è finalmente riuscita a trovare una trait d’union che senza dubbio porterà sempre maggior visibilità alla società con sede a Ponderano.