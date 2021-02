Segreteria Pd biellese: "A Valdilana importante il confronto e l'ascolto per le difficili tematiche"

"L'amministrazione del neo comune Valdilana si è ritrovata a un bivio: mantenere le quattro municipalità come se fossero quattro comuni separati, amministrare in forma clientelare oppure scommettere sul territorio e cercare di percorrere strade nuove.

Il progetto delle scuole è sicuramente audace e coraggioso, per questo riteniamo che il territorio debba aiutare l'amministrazione per cercare soluzioni che possano essere convincenti, che possano portare un miglioramento del comune e non mantenere tutto così com'è solo perché “è sempre stato così”.

Il Partito Democratico Biellese comprende il timore di molti, di perdere la propria identità, ma non è così, i bambini di oggi e del domani, non saranno meno Mossesi, Triveresi, Valmossesi o Sopranesi a causa della nascita del nuovo comune o della riorganizzazione dei servizi. Da un anno a questa parte (nei prossimi anni) ci si potrà vantare sia della propria municipalità, sia di appartenere al terzo comune più popolato della provincia e al primo posto per estensione.

C'è però un fatto da tenere in considerazione, la popolazione, un po' come in tutta la provincia e in tutta Italia, ha pochi bambini, le nascite sono in calo questo porta a dover riorganizzare i servizi scolastici e i suoi plessi. Il progetto portato avanti dall'amministrazione comunale ha destabilizzato alcuni cittadini, ma il PD ritiene che la costruzione di muri non sia utile al territorio, al contrario sia più proficuo venirsi incontro e collaborare.

Nonostante le azioni che si sono svolte alla manifestazione di sabato, confidiamo nei cittadini che sapranno ascoltare le motivazioni dell'amministrazione, altresì noi abbiamo piena fiducia nel sindaco e nella sua giunta che sapranno accogliere le istanze del territorio". Questa la nota stampa della segreteria del Pd biellese.