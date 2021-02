Fratelli d'Italia, manifestazione a Bielmonte: “Montagna merita rispetto, non speranza. Teniamo alta attenzione”

“La montagna merita rispetto, non speranza”. Parole impresse in un grande manifesto e apparse nella manifestazione a sostegno degli operatori della montagna, andata in scena questa mattina, 20 febbraio, a Bielmonte: a organizzarla il gruppo locale di Fratelli che ha visto la partecipazione del segretario provinciale Cristiano Franceschini, accompagnato dall'assessore di Biella Davide Zappalà, dal sindaco di Rosazza Francesca Delmastro e dal consigliere comunale Amedeo Paraggio.

“La situazione è grave, Fratelli d’Italia ha manifestato solidarietà e vicinanza agli operatori della montagna, operatori del comparto sciistico, addetti agli impianti, maestri di sci, albergatori e pubblici esercizi colpiti dalla decisione del ministro della salute Roberto Speranza di protrarre fino al 5 marzo lo stop allo sci – sottolinea Franceschini - Tutto era pronto per la riapertura: protocolli sanitari e contratti di lavoro; invece gli impianti sono rimasti chiusi e il fatturato è a zero. La stagione per gli operatori della montagna è compromessa, se non si dà loro la possibilità di lavorare bisogna farsi carico di queste persone. Se si chiude servono indennizzi. Con questa manifestazione cerchiamo di tenere alta l'attenzione rispetto ad un problema molto grave, migliaia di famiglie non avranno di che andare avanti e, quanto dovranno aspettare prima di poter tornare a lavoro?”.