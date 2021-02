Flash mob a Bielmonte, Mosca annuncia: “In arrivo oltre 5 milioni di aiuti per stazioni sciistiche e ristori” FOTO

“Sarà approvata lunedì la delibera, da parte della Regione Piemonte, dei primi 5,3 milioni di euro di aiuti per le stazioni sciistiche, gravemente danneggiate dalla mancata apertura della stagione invernale. Nella stessa delibera sono previsti anche ristori a favore dei maestri di sci, degli sci club e delle agenzie di viaggio”.

Ad annunciarlo il consigliere regionale Michele Mosca, oggi a margine del flash mob organizzato a Bielmonte e promosso da Arpiet, l’associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione. Durante l’evento il consigliere regionale ha incontrato il presidente di Arpiet e responsabile di Icemont, la società che gestisce le piste da sci di Bielmonte, Giampiero Orleoni, e Gionata Pirali, presidente della Fondazione Funivie di Oropa Spa.

Li ha rassicurati rispetto ad un celere intervento della Regione Piemonte: “La creazione del ministero del Turismo - conclude Mosca - e la conseguente nomina del leghista Massimo Garavaglia alla sua guida, rappresentano una garanzia per arrivare in tempi brevi ai ristori per le categorie che operano in montagna e che ormai vedono definitamente compromessa la stagione sciistica”.

“Sono molto contento – commenta Pirali – questo è un segnale positivo che da speranza e luce per il settore. Ringrazio Orleoni e la Regione per il lavoro e l'attivismo svolto finora”. Concorde anche Orleoni: “Sono importanti i contributi regionali, permettono di avere un po' di liquidità immediata. Inoltre, siamo soddisfatti che il ministro abbia recepito i segnali di disagio della nostra categoria, prendendo in mano la questione”.

Presenti al flash mob anche la deputata del Carroccio Cristina Patelli, insieme al sindaco di Piatto Enzo Giacomini, al presidente dell'Unione Montana del Biellese Orientale, nonché primo cittadino di Pray, Gian Matteo Passuello, l'assessore del comune di Biella Davide Zappalà e i consiglieri comunali Alessio Ercoli e Amedeo Paraggio.