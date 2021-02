Selvatica presenta l'evento online “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi”

Nell’ambito dell’ottava edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival, riaperta lo scorso 5 febbraio e visitabile fino al 26 febbraio, martedì 23 febbraio alle 18 si terrà l’evento online “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi”. Tutelare la salute degli uomini conservando la biodiversità”, con Marco Galaverni, responsabile Specie e Habitat del WWF Italia. L’incontro, a cura di WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e Giardino Botanico di Oropa, potrà essere seguito in diretta Facebook sulle pagine di Selvatica – Arte e Natura in Festival, Giardino Botanico di Oropa-Biella e WWF YOUng Italy.

Molte delle cosiddette malattie emergenti – come Ebola, AIDS, SARS, influenza aviaria, influenza suina e oggi il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2 definito in precedenza come CoVID-19) non sono eventi e catastrofi casuali, ma la conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi naturali. L’uomo

con le proprie attività ha alterato in maniera significativa i tre quarti delle terre emerse e i due terzi degli oceani, modificando a tal punto il Pianeta da determinare la nascita di una nuova epoca denominata secondo alcuni “Antropocene”.



Molte pandemie degli ultimi decenni hanno origine nei mercati di metropoli asiatiche o africane dove si riscontra il commercio illegale o incontrollato di animali selvatici vivi, di scimmie, di pipistrelli, di carne di serpente, scaglie di pangolini e tanti altri rettili, mammiferi e uccelli. Si creano in questo modo pericolose opportunità per il contatto tra l’uomo e le malattie di questi organismi, offrendo il fianco allo sviluppo di vecchie e nuove zoonosi, ovvero di malattie infettive che possono

essere trasmesse dagli animali all’uomo.

Durante l’incontro verranno illustrati quali sono i collegamenti, in larga parte ancora poco noti, tra le nostre azioni sugli ecosistemi e la biodiversità e le conseguenze che queste hanno sulla diffusione di alcune malattie e quindi sulla salute pubblica, fino alle condizioni socio-economiche delle nostre società. In questa prospettiva l’attuale pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 che sta mettendo in seria crisi il mondo, offre lo spunto per un approfondimento del rapporto uomo e natura sempre più globalizzato.

Marco Galaverni è dottore di ricerca in Biodiversità ed Evoluzione all’Università di Bologna, ha al suo attivo decine di articoli scientifici per riviste internazionali. È stato collaboratore di ricerca dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Da sempre appassionato di divulgazione, è ospite regolare di diverse trasmissioni televisive, tra le quali Geo (RAI 3).



Il Festival, progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. In Italia il Festival è una delle poche manifestazioni che si occupa totalmente di natura e ambiente in tutte le loro declinazioni e vuole stimolare una riflessione collettiva sui temi proposti e

sull’importanza di educare le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’edizione 2020 propone mostre di Marco Gaiotti, Margherita Leoni, Luciano Mello

Witkowski Pinto, Federica Galli, Emilia e Filippina La Marmora, Angela Petrini e Maria

Lombardi. Inoltre, ospita il concorso fotografico Glanzlichter e l’esposizione scientifica Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili.



Info sull’incontro:

Martedì 23 febbraio 2021, ore 18

Diretta Facebook sulle pagine di Selvatica - Arte e Natura in Festival, Giardino Botanico di

Oropa-Biella e WWF YOUng Italy

info@selvaticafestival.net | 015 0991968



Info su Selvatica 2020:

Orari

Date e orari potranno subire variazioni sulla base delle eventuali chiusure disposte

nell’ambito della classificazione dell’indice di rischio delle regioni stabilito dalle

autorità di governo.

Venerdì 5 febbraio h 15.00 -21.00

Venerdì 12 febbraio h 15.00 -21.00

Venerdì 19 febbraio h 15.00 -21.00

Venerdì 26 febbraio h 15.00 -21.00

Biglietto

Intero: 7,00 € / Ridotto: 5,00 € / Under 25 gratuito.

Selvatica + mostra Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e

rettili (Palazzo Gromo Losa).

Intero: 10,00 € / Ridotto: 8,00 €.

Speciale bambini e ragazzi 3 - 25 anni: 3,00 €.

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa.



Per informazioni su riduzioni, visite guidate e didattica

Tel. +39 015 0991868

info@selvaticafestival.net

didattica@selvaticafestival.net

Per informazioni

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella



Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

www.selvaticafestival.net

https://www.facebook.com/Selvatica.Arte.e.Natura.in.Festival/

https://www.instagram.com/selvatica_festival/