ULTIMA ORA - Quaregna Cerreto, Carabiniere aggredito spara colpo di pistola: 50enne ferito al petto

Non sono ancora chiare le dinamiche di una possibile sparatoria avvenuta poco dopo le 23,30 a Quaregna Cerreto. Un uomo probabilmente di 50 anni sarebbe rimasto ferito seriamente al petto da un colpo di arma da fuoco a seguito di uno scontro con i Carabinieri.

Dalle primissime indiscrezioni, ad avvisare la centrale operativa, sarebbe stato un uomo di circa 50 anni. All'arrivo dei militari potrebbe essere scaturita una colluttazione tra lo stesso uomo, forse in possesso di un'arma e i militari. A quel punto, in sua difesa e temendo per la propria vita, il Carabiniere avrebbe estratto la pistola e esploso un colpo, ferendo il 50enne.

E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 50enne al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Anche il militare è rimasto ferito e condotto al nosocomio.

---Seguiranno aggiornamenti---