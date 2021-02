Gaglianico, anziana a terra non riesce ad alzarsi e chiede aiuto

Si è da poco concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco a Gaglianico per un soccorso persona. Ad essere in difficoltà un'anziana che, secondo le prime ricostruzioni, non riusciva più a rialzarsi dopo esser caduta all'interno del suo alloggio. La squadra ha attivato tutte le procedure del caso che hanno permesso ai sanitari del 118 di accedere in casa e prestare la prima assistenza alla donna.