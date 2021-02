Biella, sentito in Procura il Carabiniere aggredito nella notte a Quaregna Cerreto dal 53enne rimasto ucciso

Si chiamava Eugen Bejan, il 53enne romeno morto questa notte all'ospedale di Ponderano, dopo essere stato colpito, nel corso di una colluttazione, da un colpo di pistola (leggi qui).

Poco fa la Procura di Biella ha diffuso agli organi di stampa il seguente comunicato, che ricostruisce la dinamica dei fatti e annuncia la convocazione del militare aggredito: “Il 19 febbraio 2021, alle 23.30 circa, su richiesta telefonica pervenuta dal 118, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella disponeva l’intervento di un equipaggio del Norm di Cossato, in Quaregna Cerreto, in ausilio al personale sanitario , in quanto, poco prima , BEJAN Eugen, nato in Romania cl. 1967, ivi residente, con precedenti a suo carico, aveva poco prima contattato telefonicamente il NUE 112 manifestando propositi anticonservativi. Giunti sul posto, i militari, unitamente al personale sanitario, individuavano il richiedente sull’uscio di casa, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che, con un grosso coltello di 16 centimetri di lama, minacciava di uccidersi. Il soggetto, noto alle forze dell’ordine per analoghi precedenti interventi, veniva invitato più volte, sia dai sanitari che dai militari, a desistere dal proposito suicidario; tuttavia, non solo gli sforzi indicati non ottenevano alcun successo, ma con il passare dei minuti il soggetto orientava i suoi istinti violenti verso il personale intervenuto, tanto da rendere necessari ben due tentativi di neutralizzarlo (e disarmarlo) utilizzando lo spray al peperoncino, tentativi che non sortivano alcun effetto; Bejan si determinava pertanto a proseguire la sua azione aggressiva nei confronti dei militari e del personale operante, al punto di costringerli a scappare, posto che lo stesso li inseguiva impugnando un coltello e un bastone. Nonostante la fuga, un militare veniva raggiunto da un forte colpo alla testa e alla schiena e si vedeva costretto a sparare due colpi in aria con l’intento di farlo desistere e di allontanarlo per evitare il contatto fisico. Anche questo tentativo non riuscita a far dissuadere il Bejan, che, nella prosecuzione della sua condotta instaurava una colluttazione con il militare che terminava con esito infausto. Nell'odierna mattinata la Procura della Repubblica, dopo avere ricevuto i primi atti di indagine ipotizzanti l’ipotesi di cui all’art. 589 c.p., ha ricevuto il militare che si è presentato spontaneamente, assistito da un difensore di fiducia, per rendere la propria versione dei fatti”.

A detta di alcuni cittadini, la vittima era molto conosciuta in paese e, in passato, aveva fatto parlare di sé con episodi analoghi, destando non poca preoccupazione nella comunità. Lo scorso aprile, in pieno lockdown, aveva creato agitazione sotto gli effetti dell'alcool nel parcheggio dell'area picnic, arrivando financo a inveire con toni pesanti il sindaco Katia Giordani (leggi qui). “Ricordo bene quell'episodio – confida - Ero con i volontari di Protezione civile per i consueti controlli in paese quando ci siamo imbattuti in lui. Abbiamo tentato di farlo ragionare ma non c’è stato verso. Era incontrollabile e a malapena si reggeva in piedi. Dovetti chiamare i Carabinieri”.