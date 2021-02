Biella, passanti vedono colonna di fumo da balcone e lanciano l'allarme

Notano una nuvola di fumo provenire dal balcone di un appartamento e lanciano l'allarme. È accaduto questa mattina, 20 febbraio, in via Cavour, a Biella, dove alcuni passanti si sono preoccupati chiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La squadra è giunta velocemente sul posto insieme alla Polizia e, in breve tempo, hanno contenuto il rogo limitando al minimo i danni. A prendere fuoco, dalle prime ricostruzioni, un soprammobile presente sul balcone per cause ancora da chiarire.

La viabilità ha subito rallentamenti in ambo le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.