Stanchezza mentale, di cosa parliamo?

Può capitare di sentirci insolitamente stanchi: significa che stiamo sperimentando un calo di energia, cioè uno squilibrio tra l’aumentata richiesta di energia da parte del nostro organismo e la riserva energetica disponibile. I motivi che possono causare questa condizione sono svariati. Se cerchiamo informazioni e consigli mirati, è possibile consultare www.carnidyn.it e trovare risposte alle nostre domande.

Quali sono le cause della stanchezza mentale?

Oltre a condizioni patologiche, da discutere con il proprio medico , ecco perché potremmo accusare stanchezza mentale:

Periodi intensi e stressanti: lavoro, esami universitari, problemi personali possono toglierci energia e renderci stanchi sin dall’inizio della giornata.

Insufficiente riposo notturno e sonno discontinuo . Un riposo notturno difficoltoso o scarse ore di sonno possono compromettere l’intera nostra giornata. È perciò necessario stabilire una routine del sonno ed evitare di fare le ore piccole, specie se la giornata che ci attente è frenetica e ricca di impegni.

Stile di vita irregolare: cattive abitudini (abuso di fumo e alcool), dieta squilibrata possono peggiorare la nostra condizione di stanchezza.

Cambi stagionali: durante il cambio di stagione, un generale senso di stanchezza è normale ed è la reazione del nostro organismo che si adatta e si assesta al cambio dell’ora, alle aumentate o diminuite ore di luce, all’abbassamento o innalzamento della temperatura.

Periodi di convalescenza: dopo una malattia, il nostro organismo si ritrova spesso privo di forze e di energia. Il recupero è difficoltoso e il senso di debolezza ci accompagna anche per diversi giorni.

Condizioni climatiche: così come il cambio stagionale, anche la temperatura esterna può avere un ruolo nel nostro equilibrio psicofisico. Prima che il nostro organismo si adegui al clima esterno, una condizione di stanchezza generale non deve preoccupare.

Andiamo subito a vedere come allontanare la sensazione di stanchezza e recuperare rapidamente energia.

Quali consigli mettere in pratica per contrastare la stanchezza mentale?

La stanchezza mentale può riguardare ciascuno di noi e comparire in vari modi:

Affaticamento e ridotta forza muscolare;

Mancanza di concentrazione e di attenzione;

Vuoti di memoria e mal di testa;

Spossatezza e svogliatezza;

Sonnolenza diurna.

Affaticamento e ridotta forza muscolare.

Per contrastare la sensazione di stanchezza, ecco cosa fare:

Abbiamo cura del riposo notturno

Cerchiamo di coricarci e di alzarci più o meno sempre alla stessa ora. Dormiamo almeno 7- 8 ore per notte. Non facciamo le ore piccole, specie in vista di un esame o di una giornata lavorativa particolarmente impegnativa. Prima di dormire, riduciamo fonti luminose e fonti di disturbo (smartphone, PC, Tv, tablet e tecnologia varia).

Seguiamo un’alimentazione completa e ben bilanciata

Variare la scelta degli alimenti è molto importante, per fornire al nostro organismo tutti i gruppi alimentari necessari alla salute. Non consumiamo sempre gli stessi cibi, ma introduciamo con equilibrio tutti i nutrienti indispensabili alle funzioni biologiche. Beviamo almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno, per mantenerci ben idratati.

Pratichiamo sport con moderazione e regolarità

Un po’ di movimento è un vero toccasana non solo per la salute fisica, ma anche per l’umore. Infatti, una bella passeggiata, una corsetta al parco o la pratica del nostro sport preferito possono contribuire a scaricare stress e tensione, liberare la mente e predisporci ad affrontare i nostri impegni con rinnovata energia.

Impariamo a dire no

Spesso è difficile dire no e porre alcuni limiti, alla luce delle nostre giornata frenetiche e dense di impegni che richiedono flessibilità e disponibilità. Tuttavia, lo stress ci sottrae energia, lucidità e positività. Cerchiamo di riorganizzare le nostre priorità, poniamoci obiettivi raggiungibili ed evitiamo di strafare.

Contrastiamo la stanchezza con l’aiuto di un integratore

Come abbiamo visto, una dieta varia e completa è un aspetto importante per la salute. Infatti, soprattutto grazie a un’adeguata alimentazione, il nostro organismo produrrà l’energia da utilizzare lungo tutta la giornata. Tuttavia, può capitare che la dieta non sia sufficiente a fornire l’apporto energetico necessario. In questi casi, possiamo integrare con un prodotto specifico.

Contrastiamo la stanchezza mentale con l’aiuto di un integratore alimentare. Ad esempio, possiamo scegliere un prodotto con una formulazione equilibrata di vitamine, minerali e altri nutrienti, per contribuire al normale metabolismo energetico e contrastare la sensazione di stanchezza fisica e mentale che può insorgere in varie situazioni, attività e momenti della vita quotidiana.