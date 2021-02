Valdilana, dopo le proteste sul Piano Scuole confronto Comune-delegazione: “Chiesto incontro pubblico”

Dopo le proteste in piazza a Valle Mosso, è il tempo del confronto a Valdilana. A seguito del breve incontro che si è tenuto giovedì tra la delegazione “A ciascuno la sua scuola” e l’amministrazione comunale, con la richiesta di quest’ultima di fissare un primo confronto sul Piano Scuole durante il quale verranno esposte le scelte che l’hanno portata a valutare tale progetto.

Giovedì prossimo, 25 febbraio, presso la Sala E. Biagi a Valle Mosso i membri della delegazione si metteranno in ascolto delle proposte della giunta Carli che si è detta disponibile al dialogo. “Siamo assolutamente favorevoli a sederci attorno ad un tavolo - affermano dalla delegazione - per discutere del futuro delle nostre scuole e trovare delle soluzioni concrete che superino questa situazione di incertezza e malcontento generale. Noi speriamo fortemente che l’amministrazione sia disposta a fermare momentaneamente il piano per ascoltare genitori, famiglie e cittadini e costruire insieme una progettualità per il territorio. Per questa ragione abbiamo inoltre richiesto di organizzare un incontro pubblico, aperto a tutti, secondo i protocolli di contenimento del virus, o presso il Cine-Teatro Giletti o presso il mercato coperto di Ponzone. L’evento si terrà sabato 13 marzo, nel primo pomeriggio, ma attendiamo gli sviluppi della situazione sanitaria”.

Intanto continua la raccolta delle firme per fermare il Piano Scuole: la delegazione sarà presente per i prossimi due mercoledì presso il Mercato di Ponzone.