Cieli sereni in montagna e temperature miti nel weekend, neve in graduale consolidamento

Nell'ultima settimana si è assistito ad un rapido cambiamento delle condizioni sulle montagne del Piemonte: si è passato, infatti, dalle temperature piuttosto rigide di domenica scorsa a giornate miti in montagna, con temperature sopra la media del periodo.

“Il manto nevoso, grazie alle oscillazioni termiche che si sono verificate, ha raggiunto un generale buon grado di consolidamento, più marcato sui versanti soleggiati – spiegano dall'Arpa Piemonte - Sui pendii meglio esposti è presente una crosta da fusione e rigelo portante che con il riscaldamento diurno si ammorbidisce; su quelli più ombrosi oltre i 1900-2000m è ancora presente neve a debole coesione asciutta alternata a croste da vento. Al di sotto di tali quote si trova crosta da fusione e rigelo non portante. All’interno del manto nevoso è ancora evidente la discontinuità rappresentata dallo strato con sabbia sahariana”.

Per il fine settimana le condizioni meteo saranno caratterizzate da cieli sereni in montagna con temperature miti. Per questo motivo per la giornata di sabato bisognerà valutare adeguatamente l'orario di rientro dalle escursioni mentre per domenica il grado di pericolo valanghe sarà in diminuzione grazie all'abbassamento dello zero termico.