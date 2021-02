Alcuni scatti relativi all'attività vaccinale di ieri, sia presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di via Don Sturzo 20 a Biella che presso la Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei 59.

"Ieri sono partite le vaccinazioni per il personale scolastico e sono proseguite quelle per i componenti delle Forze dell'Ordine e Armate" precisano dall'Asl Biella.