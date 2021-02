Weekend sulla neve a Bielmonte per SciaLis, attesi 42 atleti da tutta Italia

Saranno 42 gli atleti da tutta Italia che nella giornata di domani, 20 febbraio, parteciperanno al Campionato italiano di sci e snowboard organizzato in collaborazione con la Federazione Sport Sordi Italiana (Fssi). Per il secondo anno consecutivo, la competizione si svolgerà a Bielmonte. La giornata si preannuncia intensa, con le diverse prove di gigante e slalom previste sia al mattino che al pomeriggio, ma gli allenamenti hanno già preso il via nella giornata di oggi 19 febbraio, sulle piste messe a disposizione da Icemont sas.

"Saranno presenti 6 società diverse oltre alla nostra - spiega Cinzia Bonadeo, vicepresidente di SciaLis Biella - con atleti da Verona, Venezia, Chieti, Alba, Milano e Torino. Una grande soddisfazione per una manifestazione che dà considerazione e sensibilizza sul mondo della disabilità uditiva".

Gli sciatori domani inizieranno a gareggiare alle 9,30 e si sfideranno in doppie manche di Slalom Gigante di snowboard, Slalom Speciale di sci, Slalom Speciale di snowboard e Slalom Gigante di sci. Intorno alle 16 ci sarà poi la premiazione, a cui parteciperanno Laura Zegna, il sindaco di Piatto Enzo Giacomini, il presidente di Icemont Giampiero Orleoni, il consigliere federale della Fssi Federico Paria e Vanner Landiona.