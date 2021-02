Grandi soddisfazioni per la Pietro Micca in questa domenica di gare

La sezione femminile di ginnastica artistica in trasferta a Pianezza ha rotto il ghiaccio nel campionato individuale silver LE junior e senior, banco di prova in vista di una stagione impegnativa. Infatti, più che della gara in sé era importante testare le condizioni delle ginnaste in vista del campionato di serie C che sulla carta le vedrà sicure protagoniste.

Scendono in campo le "piccole" di casa Alice Cozzula e Vera Rossin classe 2008 al loro esordio nel campionato junior. Nonostante la grande emozione che è costata qualche errore, si sono classificate rispettivamente seconda e quarta. Per Alice miglior punteggio alla trave.

Tocca poi alla "veterana" di casa Pietro Micca Arianna Bottigella classe 2006, suo il sesto posto, che paga la tensione in trave con qualche la caduta di troppo, ma ottiene il miglior punteggio a corpo libero e il secondo posto a volteggio. Esordio con i colori della Pietro Micca, dopo un anno di stop, per le due ginnaste senior Giorgia Mazzola classe 2005 e Valentina Palazzo del 2003. Per Giorgia un ottimo secondo posto all around e il primato a volteggio e corpo libero. Valentina sale sul gradino più alto del podio portando a casa un preziosissimo oro spadroneggiando su tutti gli attrezzi.

Assente Valentina Carnini per infortunio, ma le compagne la attendono al più presto per le prossime gare. Soddisfatta la direttrice tecnica Marica Giovannini e le allenatrici Anna Fongaro e Laura Martinelli per l'impegno e la serietà dimostrati dalle ragazze e per il margine di miglioramento possibile per ognuna di loro in vista dell'importante appuntamento di serie C del 28 febbraio.

Domenica 21 febbraio intanto scenderà in campo Artemisia Iorfino impegnata nel Campionato Gold allieve, prima di unirsi alle compagne per la gara di squadra.