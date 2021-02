Ginnastica Biella a Torino, terzo gradino del podio per tre atlete

Dopo la trasferta dello scorso sabato a Torino, Ginnastica Biella ha partecipato alle gare individuali di Livello Eccellenza in tre differenti categorie, sempre a Torino, domenica 14 febbraio. In ognuna delle competizioni gli atleti della società biellese hanno raggiunto il terzo gradino del podio: Virginia Zanetta nella categoria Junior 1, Giulia Marconato come Junior 3 e Francesca Leardi nella Senior 2.

Sempre accompagnate da Irina Sitnikova, le tre ragazze hanno portato a termine ottime prove, limitate soltanto dal freddo e dal poco tempo avuto per il riscaldamento. Insomma, un weekend di soddisfazioni in attesa dei prossimi appuntamenti a calendario.