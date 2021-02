Fuoristrada, Serena Rodella al via della stagione 2021 con la sua Mini TDI volumex

Nel mese di marzo prendono il via le competizioni legate alla specialità fuoristrada che vedono protagonista la pilota biellese Serena Rodella che dopo il titolo nazionale del 2017 a bordo di una piccola Suzuki Samurai, ha fatto segnare ottimi risultati nelle scorse stagioni con il passaggio alla categoria prototipi. Nel 2021 sarà supportata dal gruppo Heka come sponsor ufficiale e seguita tecnicamente sul campo gara dalla Carrozzeria bonino che ha curato ogni dettaglio della sua Mini TDI volumex da oltre 300 CV.

"Ci vuole molta concentrazione e preparazione fisica per gestire il mezzo - afferma Serena - i test invernali hanno dimostrato che la macchina è estremamente veloce e affidabile, dovrò lavorare su me stessa per puntare a risultati concreti". Le manifestazioni sportive nazionali avverranno a porte chiuse nel rispetto delle norme anticovid.