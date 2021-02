Imballaggi in polistirolo: tutti i vantaggi da conoscere

Gli imballaggi rappresentano una soluzione molto utile in molti settori. Ci sono vari materiali che si utilizzano per gli imballaggi, tra i quali non possiamo fare a meno di citare il polistirolo. Quest’ultimo costituisce un materiale dalla grande versatilità, che offre numerosi vantaggi per realizzare imballi dedicati al trasporto delle merci. Tra i numerosi benefici che possono essere imputati al polistirolo per quanto riguarda gli imballi, non possiamo fare a meno di parlare di peso, resistenza, possibilità di proteggere bene gli oggetti che si trasportano. E poi c’è il fattore rappresentato dal costo, che, proprio relativamente agli imballaggi in polistirolo, può essere piuttosto conveniente. Ma andiamo a considerare in maniera più dettagliata quali possono essere i vantaggi di utilizzare il polistirolo per la realizzazione di imballaggi.

L’adattabilità del polistirolo per gli imballaggi

L’uso del polistirolo, come quello che ne fa per esempio Poliplast Imballaggi , si caratterizza per una grande versatilità della materia prima, visto che questo materiale si adatta ad ogni forma e dimensione della merce che deve essere trasportata.

Il polistirolo può essere ritagliato in qualsiasi dimensione. Inoltre si rivela piuttosto semplice da applicare e da adattare. Questa è una caratteristica molto importante, perché in questo modo ci vuole sicuramente meno tempo per realizzare gli imballaggi.

In questo modo non soltanto si riducono le complicazioni e i tempi, ma si riesce anche a minimizzare i costi. Tra l’altro, proprio per la sua caratteristica di massima adattabilità, il polistirolo può essere utilizzato anche per realizzare degli appositi elementi angolari, quando c’è la necessità di proteggere gli spigoli e prodotti molto fragili che sono collocati proprio vicino ai bordi del pacco.

Le innovative implicazioni del polistirolo con la stampa 3D

Ma ci sono molti fattori che devono essere considerati, perché la recente evoluzione delle nuove tecnologie fa in modo che il polistirolo possa avere applicazioni molto più importanti, per esempio in connubio con la stampa 3D.

Il polistirolo infatti si rivela un prezioso materiale anche per realizzare stampe in 3D. Questo perché è molto pratico da manipolare e allo stesso tempo garantisce una certa resistenza. Può essere lavorato in ogni forma, può essere facilmente colorato e può essere collocato su ogni tipo di superficie, sia in senso orizzontale che verticale.

Proprio per questi suoi vantaggi il materiale in questione si rivela una soluzione perfetta anche per la personalizzazione, quando per esempio si tratta di intervenire sui mobili o di rendere più specifici alcuni ambienti, anche quelli lavorativi, installando loghi o scritte aziendali.

Le importanti opportunità per lo smaltimento

Considerando tutti i vantaggi del polistirolo, non possiamo non tenere in considerazione anche i benefici che questo materiale riesce ad apportare in termini di rispetto per l’ambiente. Infatti è un materiale ecocompatibile, visto che per il 98% è composto da aria.

Il polistirolo può essere sottoposto a numerose operazioni di riciclo e nel corso del tempo non si degrada. È un materiale privo di tossicità e non è attaccato da microrganismi come funghi e batteri.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni di smaltimento, possiamo dire che il polistirolo può essere tranquillamente gettato nel cassonetto della plastica.

Basta soltanto seguire alcune semplici accortezze per smaltire correttamente il polistirolo, non provocando alcun danno per l’ambiente. Per esempio nel caso degli imballaggi in maniera più precisa possiamo dire che gli involucri in polistirolo devono essere separati dal cartone del pacco, il quale si presta ad uno smaltimento nel bidone della carta.

Se si tratta, invece, di involucri che contengono residui alimentari, per poter essere smaltiti senza provocare alcun danno, devono essere prima ripuliti dagli scarti di cibo, in modo da garantire un corretto riciclo di questo materiale che si rivela utile in molti settori