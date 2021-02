Reincarnazione, fantasmi e viaggi extracorporei: se ne parla domenica con l'Accademia Biellese

L'essere umano si è sempre interrogato sulla vita e sulla morte, esiste una vita oltre la vita?L'anima è immortale? Secondo Omero e Virgilio era assimilata ad un "soffio" che abbandona il corpo nel momento della morte; allora si riteneva che essa avesse soltanto la consistenza di un'ombra, capace di sopravvivere nell' Ade ma senza più poter esplicare la sua energia vivificatrice.

Tutto questo verrà approfondito nel quinto appuntamento del corso di “Parapsicologia: Storia, Casistica, Teoria e Pratica”, organizzato dall'Accademia Biellese dove verranno affrontati diverse tematiche: l'esperienza della premorte (NDE - Near death exeperience),OBE (i viaggi extracorporei), reincarnazione e fantasmi.

“Quanti storie e racconti di persone che parlano di un tunnel, quanti di noi si sono sentiti sollevare dal proprio corpo per poi rientrare in tutta fretta? - si interrogano dall'Accademia -La reincarnazione è un fenomeno reale o è solo una credenza indiana? I fantasmi sono residenti abituali dei castelli o si trovano anche in altri luoghi? Sono fenomeni reali o sono creazioni della nostra mente? In questa lezione cercheremo di dare una risposta a questi fenomeni che sono più comuni di quanto non si pensi”.

Appuntamento a domenica 21 febbraio, alle 15.30, sui canali dell'Accademia Biellese (clicca qui).