In data odierna alle ore 10,30 circa, tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Novara intervenivano a Galliate, in via XXV Aprile, per incendio tetto.

All’arrivo sul posto si provvedeva a mettere in sicurezza l’area, evitando quindi la propagazione dell’incendio alle abitazioni vicine. Intervento terminato alle 14,30 circa.