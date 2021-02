Scuola Lessona, studente positivo alle Medie. Il sindaco Comoglio: "Attendo certezze dall'Asl Biella"

Sarebbe uno lo studente positivo al Covd 19 in una delle due terze medie della scuola di Lessona. L'allarme è scattato già ieri quando il ragazzo è stato messo in quarantena precauzionale di 48 ore in attesa di tampone molecolare.

"Ci siamo attivati immediatamente -commenta il sindaco Chiara Comoglio-. Da ieri girano voci incontrollate e continuo a ricevere telefonate dai genitori per capire la situazione. Al momento attuale non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dall'Asl Biella con la quale sono in contatto. A tal proposito stamattina dall'azienda sanitaria mi hanno risposto che nel caso sorgessero variazioni mi avrebbero avvisata. Sto quindi aspettando certezze dalla stessa Asl, senza queste come amministrazione comunale viene difficile muoverci".